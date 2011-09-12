Золото дорожчає на тлі побоювань за економіку Греції

Вартість золота зросла за підсумками торговельної сесії п`ятниці, 9 вересня, на тлі повідомлень про плани уряду ФРН щодо підтримки банків країни в разі дефолту в Греції, що значно підсилили побоювання за перспективи найпроблемнішої економіки єврозони.

Так, грудневий ф`ючерс на золото в ході торгів у Нью - Йорку на біржі Comex подорожчав на 0,1% до 1859,5 долара за тройську унцію.

Підготовлений німецькою владою екстрений план порятунку банків передбачає компенсацію втрат від вкладів у держоблігації Греції, які можуть становити до 50% вартості цих боргових паперів. Існування такого плану було негативно сприйняте ринками, які вважають, що влада ФРН серйозно побоюється такого сценарію і чинитиме на уряд Греції тиск для виконання країною зобов`язань щодо консолідації бюджету.

Також інвестори звернули увагу на заяву міністра фінансів Канади Джима Флайєрті, який заявив про можливість виходу Греції з єврозони у разі, якщо уряд країни не зможе реалізувати поставлених завдань у сфері скорочення витрат і обсягу держборгу, передає РІА Новини.

Зростання цін на золото в 2010 році на 30% стало рекордним, за перше півріччя 2011 року метал подорожчав на 5,3%, у серпні підвищення його вартості становило 12%. Десятирічний період зростання вартості металу став найтривалішим періодом збільшення ціни, принаймні, з 1920 року.

Основними чинниками підтримки вартості золота, яке розглядається інвесторами як надійніша альтернатива нестабільним валютам і акціям компаній, що схильні до серйозних коливань, залишаються боргова криза в Європі та прискорення інфляції в різних країнах.