На поточному тижні пара євро/долар може досягти нових мінімумів - експерт

На поточному тижні (12-16 вересня) пара євро/долар може показати нові мінімуми. Після пробою підтримки 1,39 євровалюта, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може досягти позначки 1,34. Межею зростання буде тепер уже опір 1,3900.

Для фунта ймовірне зниження до підтримки 1,57, зростання буде обмежене рівнем 1,6050. Пара долар/єна може зміцнитися до 76,60, при цьому підвищиться небезпека інтервенції Банку Японії. Долар/франк рухатиметься в діапазоні, обмеженому знизу рівнем 0,86 і навряд чи підніметься вище як 0,9050.

Як зазначають аналітики, новинний фон на поточному тижні не буде насичений календарними подіями, проте ситуація на валютному ринку залишається напруженою. Інвестори виводять кошти із високодохідних активів і фондів.

З новин по Європі варто звернути увагу на індекс споживчих цін і дані зі зміни рівня зайнятості в єврозоні. Дані щодо інфляції та рівня безробіття у Великій Британії можуть скоригувати становище фунта. У США буде опубліковано індекси цін виробників, споживчих цін, дані зі зміни обсягу обороту роздрібної торгівлі, реліз цифр за чистим обсягом купівлі довгострокових американських цінних паперів іноземними інвесторами, зазначають аналітики.