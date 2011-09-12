У Києві при спробі пограбувати аптеку затримано чоловіків, які раніше пограбували банк

Працівники карного розшуку минулої суботи затримали двох киян, які у травні цього року шляхом зламу підлоги на Повітрофлотському проспекті в Києві пограбували одне із відділень “Дельта Банку”, забравши з нього 300 тис. грн., 18 тис. доларів і 10 тис. євро.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, грабіжників було затримано під час спроби пограбувати аптеку.

Також встановлено , що в цьому році затримані намагалися пограбувати відділення “Правексбанку” шляхом проникнення у фінансову установу через отвір, який вони проламали з підвалу в підлозі. А також скоїли пограбування одного з пунктів обміну валюти.

Як зазначили в ЦГЗ, при затриманні в результаті обшуку автомобіля крадіїв було вилучено спеціальні електроінструменти, які дозволяють розрізати тверді матеріали, у тому числі бетон.

Порушено кримінальну справу.