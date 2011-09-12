Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі у січні-липні збільшилося удвічі - до 6,666 млрд.дол.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України у січні-липні 2011 року становило 6,666 млрд. дол., що удвічі більше, ніж в аналогічному періоді 2010 року (3,294 млрд. дол.). Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-липні 2011 р. експорт товарів з України становив 38,209 млрд. дол., імпорт – 44,875 млрд. дол. Порівняно з січнем-липнем 2010 року експорт збільшився на 40%, імпорт – на 46,7%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у січні-липні 2010 року – 0,89).

Зовнішньоторговельні операції Україна за звітний період проводила з партнерами з 213 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 33% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,9%, механічне і електричне устаткування – 9,5%, продукція хімічної і пов`язаних з нею галузей промисловості – 7,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,1%, продукти рослинного походження – 6,4%, жири і масла тваринного або рослинного походження – 5,5% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів з України, порівняно з січнем-липнем 2010 року, збільшилася частка палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки – з 7,2% до 8,3%, руди, шлаків і золи – з 4,8% до 5,7%, залізничних локомотивів – з 4,4% до 5,5%, жиру і масел тваринного або рослинного походження – з 5,2% до 5,5%, виробів з чорних металів – з 3,6% до 4,5%, продуктів неорганічної хімії – з 2% до 2,5%, добрив – з 1,7% до 2,3%. Разом із тим, зменшилася частка чорних металів – з 30,8% до 28,5%, механічних машин – з 6,4% до 5,1%, електричних машин – з 4,7% до 4,4%, зернових культур – з 4,5% до 4,1%.

У січні-липні ц.р. імпорт в Україну з країн СНД становив 46,6% від загального обсягу імпорту, з Європи - 31,7% (у т.ч. з країн Європейського Союзу - 30,3%), Азії - 15,3%, Америки – 5%, Африки – 1,2%, Австралії і Океанії – 0,2%.

У структурі імпорту мінеральні продукти становили 38% усього обсягу. Поставки механічних і електричних машин становили 14,2%, продукції хімічної і пов`язаних з нею галузей промисловості – 9,8%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – 7,1%, полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них – 5,6%, чорних металів і виробів з них – 4,8% від загальної вартості імпорту.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки – з 31,8% до 36,1%, механічних машин – з 7% до 8,2%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного – з 5,2% до 6,3%, електричних машин – з 5,4% до 6%. Скоротилася частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,9% до 4,3%, фармацевтичної продукції – з 4% до 3,2%, паперу і картону – з 2,5% до 2%, руди, шлаків і золи – з 2,5% до 1,4%.