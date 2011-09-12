Подальша співпраця МВФ і України полягає не лише у підвищенні тарифів на газ - Альєр

Подальша реалізація програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України полягає не лише у підвищенні тарифів на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР на прес-конференції у понеділок.

«Ситуація полягає не лише у підвищенні тарифів на газ», - сказав М.АЛЬЄР.

Зокрема, він відзначив, що всі умови, пов`язані з програмою МВФ, були оприлюднені раніше.

З цього переліку виконано умову зі скасування законодавчої норми, якою Національний банк України зобов`язувався викуповувати облігації внутрішньої державної позики, що випускаються для докапіталізації банків.

З приводу пенсійної реформи, М.АЛЬЄР відзначив, що відповідний закон вже надійшов до МВФ, він зараз перекладається і аналізується.

Ще одну з умов програми - підвищення тарифів на газ - не виконано.

М.АЛЬЄР нагадав, що підвищення тарифів на газ на 50% у квітні цього року було передбачене попередніми домовленостями. Надалі цю умову було змінено на підвищення тарифів у квітні на 20%, у червні – ще на 20%.

«Цього не сталося”, - констатував М.АЛЬЄР.

Серед умов представник МВФ також нагадав про зобов`язання уряду України утримати дефіцит бюджету, включаючи бюджет НАК «Нафтогаз України», в 2011 році на рівні 3,5%, у 2012 році – 2,5%.

«Необхідно організувати приїзд місії, щоб вона переконалася у виконанні цих умов», - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому він зазначив, що МВФ зараз веде дискусії з Міністерством фінансів з приводу проекту бюджету на 2012 рік.

Серед іншого, М.АЛЬЄР нагадав про постанову Нацбанку України №109, якою передбачалося, що банки мають формувати резерви під валютні кредити в національній валюті.

Представник МВФ нагадав, що це був тимчасовий антикризовий захід, і його треба поступово згортати. Для цього має бути розроблений відповідний план для того, щоб не допустити дестабілізації на фінансовому ринку.