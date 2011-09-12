Мінфін очікує зниження співвідношення держборгу до ВВП із 42,5% у 2011р. до 35,3% у 2014р.

Міністерство фінансів України впродовж подальших трьох років очікує зниження показника співвідношення державного (включаючи гарантований) боргу України до ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Департаменту управління державним боргом і міжнародної співпраці Мінфіну Костянтин КУЗНЕЦОВ у понеділок під час круглого столу.

Зокрема, міністерство чекає, що показник співвідношення держборгу до ВВП за підсумками 2011 року становитиме 42,5%, у 2012 році – 41,9%, у 2013 році – 37,9%, у 2014 році – 35,3%.

За інформацією Мінфіну, граничний рівень державного боргу відповідно до закону про Державний бюджет України на 2011 рік встановлено на рівні 375,6 млрд. грн., а станом на 5 вересня він становив 360,5 млрд. грн.

К.КУЗНЄЦОВ висловив переконання, що до кінця цього року граничний рівень держборгу не буде перевищено.

Крім того, К.КУЗНЄЦОВ відзначив, що Мінфін чекає показника співвідношення чистого держборгу до ВВП у 2011 році на рівні 29,2%, у 2012 році – 27,6%, у 2013 році – 26,3%, у 2014 році – 25,7%.

К.КУЗНЄЦОВ зазначив, що на сьогоднішній день у Мінфіну є необхідні кошти для виконання зобов`язання, термін якого наступає в грудні цього року на рівні 16 млрд. грн. Він уточнив, що йдеться про наданий російським ВТБ уряду України кредит на 2 млрд. доларів. За словами К.КУЗНЄЦОВА, на сьогоднішній день сторони ведуть переговори щодо цього кредиту.