Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) має намір ввести нові вимоги до аудиторського висновку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, комітет узгодив відповідний проект рішення комісії.

Аудиторський висновок, який надається при розкритті інформації емітентами цінних паперів, має бути складений відповідно до вимог міжнародних стандартів контролю якості.

Згідно з проектом документа, аудитор буде зобов`язаний висловлювати власну думку щодо можливості безперервної діяльності підприємства через 12 місяців.

Зокрема, аудиторський висновок має відповідати таким стандартам: «Модифікація думки в звіті незалежного аудитора»; «Пояснювальні параграфи і параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» тощо.

На думку розробників документа, введення нових вимог сприятиме прозорості та доступності до відповідної інформації широкого кола зацікавлених осіб, громадськості і, перш за все, потенційних інвесторів, а також залученню інвестицій до реального сектору економіки, зокрема іноземних.