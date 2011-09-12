Нацбанк Білорусі підвищує ставку рефінансування з 27% до 30% річних

Мінськ. З 14 вересня Національний банк Республіки Білорусь вирішив підвищити ставку рефінансування з 27% до 30% річних.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку Білорусі, розміщеному на офіційному сайті відомства.

«Цей захід вводиться напередодні відкриття додаткової сесії торгів на Білоруській валютно-фондовій біржі і є важливим елементом загальноекономічної політики, спрямованої на стабілізацію ситуації на валютному ринку і фінансове оздоровлення економіки в цілому», - роз`яснює Нацбанк.

Довідка УНІАН. Це дев`яте з початку поточного року підвищення ставки рефінансування. Раніше вона підвищувалася 16 березня (з 10,5 до 12%), 20 квітня (до 13%), 18 травня (до 14%), 1 червня (до 16%), 22 червня (до 18%), 13 липня (до 20%), 17 серпня (до 22%) і 1 вересня (до 27% річних).

Основними напрямами грошово-кредитної політики на 2011 рік в Білорусі було передбачено зниження ставки рефінансування до кінця року до 8-10% річних.

Ставка рефінансування є інструментом грошово-кредитного регулювання, за допомогою якого Нацбанк впливає на ставки міжбанківського ринку, а також ставки за депозитами юридичних і фізичних осіб і кредитами, що надаються їм кредитними організаціями.