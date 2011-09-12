«ВТБ Банк» має намір розмістити облігації на 1 млрд. грн.

ПАТ «ВТБ Банк» має намір розмістити облігації серії G, H, I, J на загальну суму 1 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Залучені кошти від розміщення будуть спрямовані на подальше збільшення кредитно-інвестиційного портфеля», - повідомляє прес-служба з посиланням на члена правління, начальника фінансового департаменту «ВТБ Банку» Ірину ТУРОВЦЕВУ.

Згідно з проспектом емісії, облігації планують випустити в бездокументарній формі номіналом 1 тис. грн. в такому обсязі: серії G - 300 млн. грн., серії H - 250 млн. грн., серії I - 250 млн. грн., серії J - 200 млн. грн.

Розміщення облігацій серії G, H, I розпочнеться 26 вересня 2011 року, серії J - 10 жовтня 2011 року та проводитиметься на ВАТ «Фондова біржа ПФТС» самостійно, а також через уповноваженого андеррайтера ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна».

Процентна ставка за облігаціями серії G встановлена на рівні 12,75% річних, серії H - 12,5% річних, серії I - 12,25% річних, серії J (на 1-8 процентний період) - 12,50% річних.

Умовами випуску облігацій серії J передбачена дворічна оферта.

Погашення облігацій серії G буде проведено в період з 17 по 19 березня 2014 року, серії H - з 16 по 18 вересня 2013 року, серії I - з 18 по 20 березня 2013 року, серії J - з 05 по 7 жовтня 2015 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 35,87 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 32,262 млрд. грн., зобов`язання - 31,998 млрд. грн., статутний капітал - 5,416 млрд. грн., власний капітал - 3,872 млрд. грн.

«ВТБ Банк» у першому півріччі 2011 р. збільшив чистий прибуток більш ніж в 4 тис. разів - до 373 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ВАТ «ВТБ Банк».