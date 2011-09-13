Зовнішній борг Білорусі становить 3,5 тис. дол. на душу населення

Валовий зовнішній борг Білорусі з розрахунку на душу населення становить 3 тис. 488 доларів США проти 2 тис. 995 доларів на 1 січня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Національного банку Білорусі.

Згідно з повідомленням, на обслуговування зовнішнього боргу в першому півріччі 2011 року було спрямовано 2 млрд. 958,4 млн. доларів (10,7% ВВП, або 14,3% експорту товарів і послуг). З цієї суми 2 млрд. 489,2 млн. Становили виплати за основним боргом, 469,2 млн. доларів - платежі за відсотками.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг Білорусі за перше півріччя 2011 року збільшився на 4 млрд. 700 млн. доларів, або на 16,5%. На 1 липня він досяг 33 млрд. 101,1 млн. доларів, або 56,3% ВВП (28 млрд. 401,1 млн. доларів, або 52% ВВП на початок року).

Валовий зовнішній борг Білорусі є несплаченою сумою фактичних поточних і необумовлених зобов`язань, яка вимагає виплати основного боргу та/або відсотків дебітором у наступний період часу і є зобов`язаннями резидентів Білорусі перед нерезидентами.