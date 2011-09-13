МВФ виділив Португалії ще 4 млрд. євро. Загальна 3-річна підтримка - 78 млрд. євро

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший огляд виконання антикризової економічної програми португальської влади. Це рішення автоматично відкриває Лісабону негайний доступ до кредитних ресурсів на суму приблизно 3,98 млрд. євро, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У результаті загальний розмір вже отриманої фінансової допомоги становитиме 10 мільярдів 430 мільйонів доларів. Загальна трирічна програма зовнішньої підтримки Португалії від МВФ і ЄС оцінюється в 78 мільярдів євро.

Португалія стала третьою країною єврозони, що отримала кредитну допомогу від Євросоюзу і МВФ.

Лісабон звернувся за стабілізаційним кредитом після Греції та Ірландії. У липні цього року агентство Moody `s знизило кредитний рейтинг країни до "Ва2", причому з негативним прогнозом.