Уряд планує створити систему державної підтримки інноваційних компаній.

Про це сказав перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи прийнятий урядом проект Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, повідомили УНІАН у його прес-службі.

А.КЛЮЄВ зазначив, що впровадити якісно новий формат розвитку внутрішнього виробництва неможливо без проведення активної інвестиційно-інноваційної політики.

За його словами, розвиток інновацій вимагає збільшення активної ролі держави, оскільки ці процеси пов`язані з високими ризиками.

«Для структурного розвитку економіки, над чим ми сьогодні працюємо, важливо закласти фундамент інноваційного розвитку», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, Україна має власний науково-технологічний потенціал із ряд проривних і критичних технологій. «Наше завдання - зайняти свою нішу в міжнародному розподілі праці, спираючись на власні наукові розробки й послідовно підтримувати відповідні дослідження», - сказав перший віце-прем`єр-міністр.

У першу чергу, за словами А.КЛЮЄВА, уряд працюватиме над розвитком інноваційної інфраструктури, яка включатиме формування мережі наукових парків, технопарків, бізнес-інкубаторів, центрів трансферту технологій. Одним із напрямків активізації інвестиційно-інноваційної політики він назвав розвиток венчурного фінансування.

А.КЛЮЄВ повідомив, що створюється система державної підтримки нових інноваційних компаній на стартовому етапі й стимулів для впровадження саме інноваційних інвестпроектів, спрямованих на забезпечення пріоритетного розвитку внутрішнього виробництва.

Планується концентрувати ресурси лише на пріоритетних напрямках, щоб не витрачати їх на розвиток тих технологій, за якими інші країни пішли далеко вперед, і за якими нам доведеться лише запозичувати світові досягнення, заявив перший віце-прем`єр-міністр.

Він повідомив, що, за попередніми оцінками експертів, необхідні ресурси для впровадження новітніх технологічних систем на перших етапах досягатимуть 10-15 млрд. дол.