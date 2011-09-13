16,8% українців вважають, що в Україні проводяться ефективні економічні реформи – опитування

16,8% громадян України вважають, що в Україні проводяться ефективні економічні реформи.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Третина опитаних (34,2%) переконані, що ефективні реформи не проводяться, а 30,5% респондентів вважають, що економічні реформи проводяться, але не так, як слід. 18,5% опитаних не визначилися з відповіддю.

Громадяни, які вважають, що економічні реформи не проводяться, або проводяться не так, як слід, серед причин такої ситуації найчастіше зазначають, що всі, хто має змогу намагаються вкрасти (23,6% опитаних, які вважають, що реформи не проводяться, або проводяться не так, як слід), впливові фінансово-промислові групи зацікавлені у збереженні існуючої ситуації (22,4%) та відсутність єдності влади у питанні реформ (19,4%). Рідше вказують на такі причини як відсутність чітко визначених напрямів та принципів реформування економіки (12,3%), не підтримка реформ з боку громадян (11,2%). Найрідше (5,6%) причиною того, що реформи не проводяться, або проводяться не так як слід, громадяни називали те, що реформи ідуть із центра, але гальмуються на регіональному рівні. 0,9% опитаних, які вважають, що реформи не проводяться, або проводяться не так, як слід дали інші відповіді, а 4,5% - вагалися з відповіддю.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України з 10 по 17 серпня 2011 року. Опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.