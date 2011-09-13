Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 14,5% – до 13,227 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 12 вересня збільшився на 14,5% і на початок дня 13 вересня становив 13,227 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 18%, або на 2,889 млрд. грн.