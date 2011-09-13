Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 14,5% – до 13,227 млрд. грн.
12:30, 13 вересня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 12 вересня збільшився на 14,5% і на початок дня 13 вересня становив 13,227 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 18%, або на 2,889 млрд. грн.
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