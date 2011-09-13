Надходження до бюджету ПФУ збільшилися на 5% - до 130 млрд. грн.

За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) в січні-серпні 2011 року з усіх джерел фінансування надійшло 130,386 млрд. грн., що на 5,4%, або на 6,656 млрд. грн., більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПФУ.

Зокрема, власні надходження становили 89,069 млрд. грн., що на 19,4%, або на 14,457 млрд. грн., більше, ніж у січні-серпні 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за 8 місяців ц.р. становили 140,714 млрд. грн.

Пенсійні виплати в 2011 році забезпечено в повному обсязі.