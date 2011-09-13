Томенко: голова Рахункової палати має бути обраний до презентації проекту держбюджету-2012

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що парламент повинен обрати нового голову Рахункової палати до того, як буде розглянутий проект бюджету на 2012 рік.

Про це М.ТОМЕНКО сказав сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи перспективи обрання голови Рахункової палати.

За словами віце-спікера, перед тим як розглядати проект державного бюджету на наступний рік, має бути заслуханий звіт про виконання загальнодержавних програм за минулий рік.

“До презентації бюджету необхідно обрати голову Рахункової палати і забезпечити, як це передбачено Законом “Про Кабінет міністрів”, звіт про виконання загальнодержавних програм за попередній рік”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що це стосується і звіту Рахункової палати. “Без звіту Рахункової палати і без голови Рахункової палати аналізувати попередній рік неможливо, бо це неповноцінно”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО додав, що саме тому питання щодо нового очільника Рахункової палати має бути розглянуто невідкладно.

Водночас він наголосив, що аби мати реальну картину того, як працює влада, цю посаду має обійняти представник опозиції. Він нагадав, що фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС пропонують на цю посаду кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА.

Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, активні переговори між більшістю та опозицією щодо кандидатури не ведуться, хоча попередньо всі фракції погодилися, що це має бути представник опозиції.