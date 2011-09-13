Рада Європи виділила Україні 22 млн. євро на реалізацію демократичних реформ у рамках трирічного Плану дій (2011-2014 роки).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Презентуватимуть План дій 16 вересня голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД.

За словами О.ДИКУСАРОВА, План дій Ради Європи для України є інструментом, спрямованим на підтримку демократичних реформ та надання сприяння Україні у процесі виконання зобов’язань, взятих під час вступу до Ради Європи.

За своїм змістом новий План дій Ради Європи для України передбачає реалізацію проектів по трьох основних напрямках: заходи, спрямовані на посилення захисту прав людини; заходи у галузі верховенства права, спрямовані на розвиток демократичних інститутів і процедур на національному, регіональному та місцевому рівнях; заходи у галузі демократії, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів, розвиток соціальної єдності, підвищення терпимості та розширення участі ключових соціальних і громадянських партнерів у процесі прийняття рішення.

Загальний бюджету плану дій на 2011-2014 роки становить 22 млн. 41 тис. 370 євро.