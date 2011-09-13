Основним опором для пари фунт/долар може виступити рівень 1,5880 - експерт

На торгах у вівторок, 13 вересня, основним опором для пари фунт/долар може виступити рівень 1,5880, подолання якого відкриє дорогу до позначки 1,6050. Основна підтримка – 1,5780, яка навряд чи вистоїть при виході поганих інфляційних даних Великої Британії, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, чекати значного зростання франка найближчим часом не варто, враховуючи боргові проблеми Греції і не лише. Тому опуститися значно нижче за позначку 0,8800 парі долар/франк навряд чи вдасться, очікується відновлення пари в районі 0,8900-0,8920.

Інвестори продовжують накопичувати позиції щодо єни, опускаючи пару долар/єна. Питання дорогої японської валюти так і не було вирішене на самміті G7, але на ринку з'являються чутки про те, що Банк Японії може піти шляхом Швейцарського національного банку, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.