Заборгованість із зарплати за рік скоротилася на 37% - до 1,1 млрд. грн. – Мінсоцполітики

За оперативними даними, заборгованість із заробітної плати станом на 2 вересня 2011 року становила 1,1 млрд. грн., що на 37,1% або на 644 млн. грн., менше, порівняно з аналогічними даними на 1 вересня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати в липні 2011 року, порівняно з червнем, скоротилася на 1,3% і на 1 серпня становила 1,171 млрд. грн. З початку року заборгованість скоротилася на 3,9%.