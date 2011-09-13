У Білорусі справи іноземних інвесторів розглядатимуть спеціалізовані судові склади

Мінськ. Судові склади, що спеціалізуються на розгляді справ за участю іноземних інвесторів, з`являться в господарських судах Білорусі.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь у прес-службі Вищого господарського суду, відповідне рішення ВНС Білорусі ухвалив 12 вересня.

Нові судові склади будуть створені на базі вже наявних спеціалізованих складів суддів з розгляду справ за участю іноземних осіб.

У повідомленні ВГС зазначається, що найважливішим напрямом державної економічної політики Білорусі є створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення і ефективного використання іноземних інвестицій.

"Ухвалене рішення покликане сприяти правильному і оперативному розгляду справ за участю іноземних осіб та інвесторів з урахуванням складності спору, необхідності дотримання формальностей, встановлених законом", - відзначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Для віднесення судової справи до зазначеної категорії справ ВГС розроблені відповідні критерії. Зокрема, суб`єктний склад сторін і третіх осіб, які беруть участь у справі, має включати осіб, які відповідно до білоруського законодавства визнаються іноземними інвесторами, характер спірного правовідношення, що розглядається в рамках судової справи, має відноситися до форм інвестиційної діяльності, передбачених Інвестиційним кодексом або Декретом Президента Республіки Білорусь від 6 серпня 2009 р. №10.