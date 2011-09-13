S&P підтвердило рейтинг України за зобов'язаннями в інвалюті та знизило за зобов'язаннями у гривні

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті на рівні «B+» і знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті з «ВВ-» до «В+».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Крім того, підтверджено короткострокові суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в іноземній та національній валюті - на рівні «В».

Прогноз за рейтингами - «Стабільний».

Водночас рейтинг України за національною шкалою залишається на рівні «uaAA-». Оцінка ризику переведення й конвертації валюти для українських несуверенних позичальників підтверджена на рівні «В+» - відповідно до довгострокового рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті.

Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу в разі дефолту незабезпечених зобов`язань в іноземній валюті також залишився незмінним - на рівні «4», що відображає очікування повернення 30-50% боргу в разі дефолту.

Рівень рейтингів України, йдеться в повідомленні агентства, обмежений інфляцією, що стійко перевищує 10%, нестабільними й високими пенсійними витратами, політичними обмеженнями проведення бюджетної консолідації та значним боргом фінансового сектора з великою часткою проблемних кредитів.

Позитивний вплив на рівень рейтингів, зазначається в повідомленні S&P, мають значні ресурси і великий потенціал зростання, особливо за умови, що бюджетні показники підтримуватимуться й навіть покращуватимуться без зростання інфляції, що, в свою чергу, приведе до зростання номінального ВВП і доходів бюджету.

За підтримки програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) уряд країни провів низку структурних реформ, які повинні покращити перспективи економічного зростання, зміцнити фінансову стабільність, підвищити стійкість державних фінансів. Передбачається, що недавно реалізована податкова реформа, очевидно, підвищить бюджетні доходи й зніме гостроту проблем, пов`язаних із ухиленням від сплати податків. Ключовий елемент реформи - зниження ставки податку на прибуток із 25 до 19% до 2013 р. і 16% до 2016 р. Податкова ставка ПДВ буде скорочена на 3 п.п. - до 17% у 2014 р.

Також у повідомленні агентства зазначається, що в липні 2011 р. уряд України схвалив законопроект, що стосується заборони на видачу споживчих кредитів у іноземній валюті, що, як очікують у S&P, скоротить частку кредитів у іноземній валюті, яка в липні 2011 р. становила 47% сукупних кредитів. Пенсійні витрати бюджетної системи знаходяться на високому рівні (18% ВВП). При цьому очікується, що 1 жовтня 2011 р. Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ підпише проект Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Серед ключових заходів, які, як ми очікуємо, набудуть чинності з початку 2012 р. і які знизять тиск на бюджет, - поступова зміна пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років.

Тоді як уряд скорегував очікуваний розмір дефіциту держбюджету з 3,1% ВВП до 2,8%, він також збільшив свою оцінку дефіциту бюджету «Нафтогаз України» з 0,4% до 0,7%, таким чином, зберігши цільовий показник дефіциту держсектора в цілому на рівні 3,5% ВВП. Як зазначається в повідомленні, це підкреслює актуальність основного завдання, поставленою програмою МВФ, яка полягає в проведенні реформи в газовому секторі й виведенні «Нафтогазу» на бездефіцитний рівень.

У S&P очікують, що в найближчі декілька років дефіцит за рахунком поточних операцій України буде в діапазоні між 2,5% і 3,0% ВВП, а приплив чистих прямих іноземних інвестицій становитиме до 4% ВВП. Проте, висока інфляція, що хоч і знижується, може підірвати конкурентоспроможність економіки й ослабити приплив інвестицій.

Суверенний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті прирівняно до суверенного рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті, оскільки монетарна політика, по суті покликана підтримувати фінансову гнучкість суверенного уряду стосовно власної валюти, в разі України обмежена високою інфляцією і керованим обмінним курсом національної валюти.

«Наша оцінка ризику переведення й конвертації валюти прирівняна до довгострокового рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті, оскільки відображає нашу думку про те, що вірогідність обмеження урядом доступу до обміну валюти, необхідної українським несуверенним позичальникам для обслуговування й погашення боргу, еквівалентна вірогідності суверенного дефолту за зобов`язаннями в іноземній валюті. У минулому уряд України використовував обмеження на доступ до обміну іноземної валюти як інструмент своєї політики й може, на наш погляд, у рамках песимістичного сценарію використовувати подібні обмеження ще ширше», - йдеться в повідомленні агентства.

Як зазначається в повідомленні, прогноз «Стабільний» відображає, з одного боку, очікування пенсійної та інших структурних реформ, що зумовить покращення бюджетних показників, і, з іншого - залежність країни від умов торгівлі й волатильності припливу капіталу, можливість уповільнення темпів реформування, що може призвести до зриву програми МВФ і ослабити зовнішні, монетарні та бюджетні показники країни.

Зниження інфляції та перехід до стійкішої бюджетної політики на фоні покращення показників компанії «Нафтогаз», що належить державі, а також продовження реформ системи соціального захисту можуть привести до підвищення рейтингів. Позитивні рейтингові дії будуть також обумовлені зниженням залежності країни від зміни умов торгівлі та інших зовнішніх стресових ситуацій. Навпаки, зниження політичної стабільності або різке погіршення настроїв інвесторів - зокрема, обумовлене припиненням програми співпраці з МВФ, що може призвести до «втечі капіталу» й значного зростання вартості покриття зовнішнього і бюджетного дефіцитів, можуть мати негативний вплив на рейтинги.