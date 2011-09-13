Міжбанк: закриття торгів - 8,0010/8,0035 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0020/8,0070 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9995/8,0025 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися – 8,0010/8,0035 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2643/0,2647 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2640/0,2643 грн./рубль. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2639/0,2641 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,2525 (-0,0375) рублів за долар.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3560/1,3710 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8985/10,9080 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,8780/10,8860 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли денного максимуму – 10,9435/10,9510 грн./євро.