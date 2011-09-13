Набула чинності спрощена форма митної декларації для товарів, призначених для Євро-2012

Набула чинності урядова постанова про затвердження спрощеної форми митної декларації для товарів, призначених для проведення Євро-2012.

Нагадаємо, ця постанова (№741 від 13 липня 2011 року) набуває чинності через 45 днів після її публікації.

Уряд постановив, що спрощена форма митної декларації використовується також для декларування устаткування для преси, радіо-, телепередач, яке тимчасово ввозитиметься на територію України з умовним повним звільненням від оподаткування з подальшим вивезенням з України; а також товарів, що ввозяться командами, які братимуть участь у Євро-2012, без зобов`язання на зворотне вивезення.

Оформлення товарів з використанням спрощеної митної декларації може здійснюватися в пунктах пропуску через кордон або митним органом, в зоні діяльності якого проводяться заходи чемпіонату.