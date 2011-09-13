S&P підтвердила рейтинги українських місцевих органів влади

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s (S&P) залишила без змін рейтинги українських регіональних і місцевих органів влади (РМОВ) після пониження довгострокового суверенного рейтингу України за зобов`язаннями в національній валюті з «ВВ-» до «В+», повідомляє офіційний сайт агентства.

Як наголошується в інформації S&P, зазначене пониження не вплинуло на рейтинги українських РМОВ, оскільки зараз вони на два або три рівні нижчі за суверенний рейтинг за зобов`язаннями в національній та іноземній валютах.

«Відновлення бюджетних доходів, значна фінансова допомога з боку центрального уряду і готовність інвесторів брати на себе ризики, пов`язані з борговими зобов`язаннями РМОВ, сприяли поліпшенню кредитоспроможності українських субнаціональних органів влади і наближенню їх рейтингів до суверенних кредитних рейтингів», - наголошується в повідомленні агентства.