«Укртелеком» заснував ТОВ «Трімоб» для надання послуг мобільного зв'язку

Компанія «Укртелеком» заснувала нове підприємство «Трімоб» для надання послуг мобільного зв`язку і попереджає всіх споживачів про припинення діяльності з надання послуг мобільного зв`язку «Укртелекомом».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укртелекому».

Згідно з повідомленням, нове підприємство організоване в рамках виконання рішення Загальних зборів акціонерів «Укртелекому», які відбулися 14 червня 2011 року, щодо відокремлення діяльності з надання послуг мобільного зв`язку та передачі окремій юридичній особі, з метою подальшого продажу активів мобільного зв`язку.

У ТОВ «Трімоб», єдиним засновником та учасником якого є «Укртелеком», переведені всі матеріальні та нематеріальні активи, які використовуються для організації та надання послуг мобільного зв`язку. «Трімоб» є окремою компанією, яка забезпечуватиме надання послуг мобільного зв`язку стандарту UMTS, які зараз надаються від імені ВАТ «Укртелеком».

В даний час ТОВ «Трімоб» займається підготовкою документів на отримання ліцензій для здійснення відповідної діяльності у сфері телекомунікацій.

Про початок надання мобільних послуг ТОВ «Трімоб» і припинення надання цих послуг ПАТ «Укртелеком» споживачі будуть поінформовані додатково.

У повідомленні наголошують, що послуги мобільного зв`язку, в подальшому, після припинення надання цих послуг ПАТ «Укртелеком», надаватимуться оператором телекомунікацій ТОВ "Трімоб", починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому зазначеному оператору буде видано дозвіл на відповідний номерний ресурс.

Зазначені послуги надаватимуться ТОВ "Трімоб" на тих ж умовах, на яких вони надавалися ПАТ «Укртелеком» всім абонентам, які погодилися із заміною оператора без перерви в наданні цих послуг.

Згодою абонента на заміну оператора, зокрема, буде вважатися відсутність письмової заяви абонента про незгоду із заміною оператора на дату припинення надання послуг ПАТ "Укртелеком" і початок надання послуг ТОВ "Трімоб" і продовження користування послугами рухомого (мобільного) зв`язку після цієї дати.

Довідка УНІАН. ТОВ «Трімоб» - юридична особа, яка створена згідно з чинним законодавством України. Державна реєстрація проведена Печерською РДА в м. Києві 5 вересня 2011 року. Єдиним засновником і учасником ТОВ «Трімоб» є ПАТ «Укртелеком»

Вид діяльності ТОВ «Трімоб»: надання телекомунікаційних послуг, у тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного і мобільного зв`язку, у тому числі UMTS стандарту, комп`ютерного зв`язку, радіозв`язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг, тощо, з правом технічного обслуговування та експлуатації мереж і надання в користування каналів електрозв`язку. Директор ТОВ «Трімоб» - Гурський Станіслав.

Компанія «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Компанія також надає послуги мобільного зв`язку. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за 1 півріччя 2011 року склав 4124,7 млн. грн. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 170 фізичним та юридичним особам.