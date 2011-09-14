Проект бюджету-2012: зростання ВВП становитиме 5,5%

Кабінет міністрів України прогнозує в 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, такі показники, закладені в проект державного бюджету на 2012 рік, озвучив сьогодні, 14 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабміну.

«Для розрахунку бюджету ми використовували виважений сценарій, який передбачає зростання реального ВВП на 5,5% і скорочення дефіциту державного сектора до 2,5% від ВВП порівняно з 3,5% поточного року. Це гарантія стійкості фінансової системи держави за будь-якого розвитку подій», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він підкреслив, що навіть розвинені країни Європи не можуть утримати дефіцит бюджетів у межах «такого більш ніж помірного» показника.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що бюджет 2012 року стане бюджетом пріоритетного розвитку внутрішнього ринку й стимулювання розвитку регіонів. Це буде бюджет соціального розвитку та створення нових робочих місць, - зазначив М.АЗАРОВ.

Крім того, він підкреслив, що бюджет у 2012 році забезпечить підтримку вітчизняного виробника в ключових галузях промисловості, сільського господарства, ЖКГ і будівництва. «Цим бюджетом ми підтверджуємо, що Україна проводить передбачувану виважену економічну політику, яка для забезпечення зростання більшою мірою спирається на внутрішній ринок.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 31 серпня ц.р. схвалив прогнозні показники економічного та соціального розвитку країни на 2012 рік і основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2013 і 2014 роки.

Згідно з документом, у 2012 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП становитиме 6,5%, за песимістичним – 5%, номінальний ВВП – 1,5155 трлн. грн. і 1,505 трлн. грн. відповідно. Інфляція – 7,9% (за обома прогнозами). Зростання цін виробників промислової продукції – 9,7 і 9,4% відповідно.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу – негативне 5,617 млрд. дол. і 9,104 млрд. дол. відповідно. Середня зарплата – 3, 175 тис. грн. і 3,127 тис. грн. Рівень безробіття - 7,2-7,7% (за обома варіантами прогнозу).

Довідка УНІАН. У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%. Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%. Згідно із законом про держбюджет, дефіцит бюджету 2011 року в Україні очікується на рівні 3,08% ВВП.