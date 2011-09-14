Євро в середу знижуватися не буде, наступною метою стане рівень 1.3750 - експерт

На торгах у середу, 14 вересня, британська валюта, швидше за все, залишиться під тиском, оскільки учасники ринку очікують релізу даних з безробіття у Великобританії, які, згідно з прогнозами, продемонструють погіршення ситуації. Відповідно, фунт знову спробує оновити мінімум тижня і пробити позначку 1.5750 вниз, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, євро в середу знижуватися не буде, тому що інвестори починають заспокоюватися щодо боргової кризи в Європі. Наступною його метою буде рівень 1.3750.

Пара долар/ієна навряд чи відійде від позначки 77.00, долар/франк продовжить торгуватися на рівні 0.8800.