У 2012р. зарплати бюджетників зростуть на 25,5%

Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» передбачено, що середньомісячний розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери збільшиться на 25,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

Він пояснив, що середня зарплата завідувача дошкільного навчального закладу у 2012 році, порівняно з 2011 роком, зросте на 847 грн., або на 35%, вчителя вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу – на 614 грн. (25%), лікаря-хірурга вищої категорії у стаціонарі – на 861 грн. (30%), дільничного лікаря-терапевта вищої категорії – на 704 грн. та фельдшера вищої категорії – на 540 грн.

«На 1,2 млрд. грн. збільшаться видатки бюджету для виплати всім педагогічним працівникам надбавки в розмірі 20% посадового окладу. До того ж наступного року ми збудуємо десятки нових шкіл, лікарень, поліклінік, розпочнемо масштабне технічне переоснащення медичних закладів», - наголосив глава уряду.

Він також повідомив, що додатково буде виділено майже 4 млрд. грн. на збільшення розмірів допомоги сім’ям з дітьми. Планується також збільшити обсяг фінансування інших соціальних видатків.