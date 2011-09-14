У 2012 році зарплати бюджетників зростуть у середньому на 25,5% - Азаров
Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» передбачено, що середньомісячний розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери збільшиться на 25,5%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.
Він пояснив, що середня зарплата завідувача дошкільного навчального закладу у 2012 році, порівняно з 2011 роком, зросте на 847 грн., або на 35%, вчителя вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу – на 614 грн. (25%), лікаря-хірурга вищої категорії у стаціонарі – на 861 грн. (30%), дільничного лікаря-терапевта вищої категорії – на 704 грн. та фельдшера вищої категорії – на 540 грн.
«На 1,2 млрд. грн. збільшаться видатки бюджету для виплати всім педагогічним працівникам надбавки в розмірі 20% посадового окладу. До того ж наступного року ми збудуємо десятки нових шкіл, лікарень, поліклінік, розпочнемо масштабне технічне переоснащення медичних закладів», - наголосив глава уряду.
Він також повідомив, що додатково буде виділено майже 4 млрд. грн. на збільшення розмірів допомоги сім’ям з дітьми. Планується також збільшити обсяг фінансування інших соціальних видатків.