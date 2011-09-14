Мінфін пропонує у 2012 р. збільшити доходи держбюджету на 11,6%, витрати – на 10,5%

Міністерство фінансів України пропонує у проекті закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який сьогодні розглядається на засіданні Кабінету міністрів, збільшити доходи держбюджету на 11,6% – до 334 млрд. грн., витрати – на 10,5% – до 373,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Петро ЯРОШЕНКО сьогодні під час представлення документа для членів уряду.

Характеризуючи документ у цілому, міністр відзначив, що він складається з 22 текстової статті, порівняно зі 100 і більше статтями у бюджетах попередніх років.

За словами П.ЯРОШЕНКА, дефіцит бюджету в 2012 році буде скорочено до 2,5%, порівняно з 3,5% планового показника на 2011 рік.

Обсяг запозичень порівняно з попереднім роком скоротиться на 17,4%, а обслуговування держборгу обійдеться в 30 млрд. грн.

У 2012 році уряд пропонує надати державних гарантій на суму не більше 1% ВВП.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує в 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту. Такі показники, закладені до проекту державного бюджету на 2012 рік, озвучив сьогодні, 14 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабміну.

«Для розрахунку бюджету ми використовували зважений сценарій, який передбачає зростання реального ВВП на 5,5% і скорочення дефіциту державного сектору до 2,5% ВВП порівняно з 3,5% поточного року. Це гарантія стійкості фінансової системи держави за будь-якого розвитку подій», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він підкреслив, що навіть розвинені країни Європи не можуть утримати дефіцит бюджетів у межах «такого більш ніж помірного» показника.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що бюджет 2012 року стане бюджетом пріоритетного розвитку внутрішнього ринку і стимулювання розвитку регіонів. Це буде бюджет соціального розвитку і створення нових робочих місць, - наголосив М.АЗАРОВ.

Крім того, він підкреслив, що бюджет в 2012 році забезпечить підтримку вітчизняного виробника у ключових галузях промисловості, сільського господарства, ЖКГ і будівництва: “Цим бюджетом ми підтверджуємо, що Україна проводить передбачувану зважену економічну політику, яка для забезпечення зростання більшою мірою спирається на внутрішній ринок”.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,213 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн.

Витрати держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.