Під час розрахунку держбюджету-2012 враховувався курс 8 грн. за дол., ціна газу - 414-416 дол.

Під час розрахунку державного бюджету на 2012 рік враховувався курс в районі 8 грн. за 1 долар і ціна газу - 414-416 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів перший віце-прем`єр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що уряд враховував найгірший варіант розвитку подій щодо переговорів з Росією про зниження ціни на газ, і саме тому враховував вартість газу з розрахунку 414-416 доларів за тисячу кубометрів.

«Доти, поки ми не домовимося про нові умови контракту (щодо закупівлі газу у Росії – УНІАН), ми зобов`язані його виконувати. Тому ми і розраховуємо найгірший варіант. Краще готуватися до гіршого, ніж бути непідготовленими», - сказав А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, що при підготовці проекту держбюджету України на 2011 рік уряд заклав курс гривні до долара у 2011 році – 7,95 грн. за 1 дол. США.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН вважає об`єктивною ціну природного газу, який поставляється російським ВАТ «Газпром», на рівні 230 дол. за тис. куб. м.