Верховна Рада 22 вересня розгляне проект держбюджету на 2012 рік
14:10, 14 вересня 2011Фінанси
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Верховна Рада України у четвер, 22 вересня розгляне законопроект про державний бюджет на 2012 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.
Він наголосив, що разом із проектом держбюджету парламент розгляне і проект Державної програми економічного та соціального розвитку України.
А.КЛЮЄВ зауважив, що проекти будуть внесені до парламенту 15 вересня.
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