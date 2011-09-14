Верховна Рада 22 вересня розгляне проект держбюджету на 2012 рік

Верховна Рада України у четвер, 22 вересня розгляне законопроект про державний бюджет на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Він наголосив, що разом із проектом держбюджету парламент розгляне і проект Державної програми економічного та соціального розвитку України.

А.КЛЮЄВ зауважив, що проекти будуть внесені до парламенту 15 вересня.