Уряд не планує в 2011 році продаж націоналізованих банків - Ярошенко

Уряд України не планує в 2011 році продаж націоналізованих комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Цього року точно не продаватимемо», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що продаж можна буде проводити в тому випадку, коли буде сприятлива кон`юнктура ринку.

На сьогоднішній день, зазначив Ф.ЯРОШЕНКО, «фінансові ринки стоять і вигідний продаж провести немає можливості».

Нагадаємо, газета “Коммерсант-Украина” (номер від 12 вересня ц.р.) повідомила, що всупереч аргументації регулятора фондового ринку, Мінфін наполягає на продажу "Укргазбанку", банку "Київ" і, можливо, "Родовід Банку" стратегічним інвесторам. На думку експертів, акції цих установ не цікаві фондовому ринку, а в умовах відсутності попиту на проблемні активи їх можуть купити лише українські інвестори.