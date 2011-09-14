Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує дефіцит держбюджету 2011 року на рівні 4% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ Петросом ЕФТІМІУСОМ.

«Цього року дефіцит буде близько 4%», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що на даний момент зростання ВВП України становить 5%, а зростання промислового виробництва - 9%.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,213 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн.

Витрати держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%. Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%. Згідно із законом про держбюджет, дефіцит бюджету 2011 року в Україні очікується на рівні 3,08% ВВП.