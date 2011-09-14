ДПСУ скоротила заборгованість із відшкодування ПДВ на 4 млрд. грн. – до 7,1 млрд. грн.

Державна податкова служба України (ДПСУ) з початку року скоротила заборгованість із невідшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) на 4 млрд. грн. – з 11,1 млрд. грн. до 7,1 млрд. грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради. Він пояснив, що відшкодування одержали ті платники податків, які довели або підтвердили статус добросовісного платника податків. «Зараз спостерігається підвищення рівня добровільної сплати податків. Ми відповідно на це реагуємо – зменшуємо перевірки, переводимо все більше платників у категорію «добросовісних». Такі взаємні поступки дозволяють успішно вирішувати застарілі проблеми з відшкодуванням ПДВ. Принципово наша позиція залишається незмінною: жодне підприємство, щодо якого є хоч щонайменші підозри в ухиленні від оподаткування, з бюджету не отримає ні копійки», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

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