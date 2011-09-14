Ринковий курс долара в Білорусі становить 8600 білоруських рублів

Ринковий курс долара за підсумками перших торгів на додатковій біржовій сесії становив 8600 білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістів заступник голови правління Національного банку Білорусі Тарас НАДОЛЬНИЙ.

"Нацбанк Білорусі чекає у короткостроковому періоді зниження курсів за всіма основними валютами», - сказав Т.НАДОЛЬНИЙ.

При цьому, за словами заступника голови Нацбанку, гострої необхідності зближення офіційного курсу і ринкового курсу, який сьогодні встановлено на додатковій сесії, поки що немає.

«Для виходу на єдиний урівноважений курс потрібно близько 1,5-2 місяців. Нацбанк задоволений тим, як пройшли перші торги, хоч кількість заявок на купівлю істотно перевищувалакількість заявок на продаж», - задзначив Т.НАДОЛЬНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що ринковий курс білоруського рубля буде визначено у середині вересня на додатковій сесії торгів на валютній біржі. Він зазначив, що штучно підтримувати курс в республіці не планується.

Нагадаємо, навесні п.р. миттєва девальвація національної валюти Білорусі досягла 56%. Нацбанк Білорусі 22 березня 2011 року перестав продавати долари банкам для подальшого перепродажу населенню. Дефіцит іноземної валюти призвів до відновлення тіньового обмінного ринку (різниця у курсах долара між офіційним і «чорним» ринком на сьогодні сягає 1,7 разу), до паніки серед населення, черг.

Довідка УНІАН. За даними Нацбанку Республіки Білорусь, 14 вересня п.р. 1 долар США коштує 5 347.00 білоруських рублів.