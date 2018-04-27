Почому нині депозити для бізнесу?

Навряд чи є охочі спростувати відому тезу, що гроші повинні працювати. І хоч банківський депозит не є єдино можливим засобом для додаткового заробітку, але на сьогодні це один з оптимальних інструментів, що дають змогу підприємствам стабільно одержувати фіксований прибуток.

Діапазон пропозицій і ставок серед банків, що посідають лідируючі позиції, досить широкий. Але загальна тенденція залишається незмінною впродовж тривалого часу. При оформленні депозитів у національній валюті на 12-18 місяців за умови виплати відсотків наприкінці терміну клієнт може розраховувати на максимальну ставку 15,5% річних. Але цей показник не є орієнтиром для ринку, він, швидше, рідкісний виняток. У середньому на той самий період банки пропонують 11,5–13,5% річних. А мінімальне значення у вересні становило 7%.

За словами директорадепартаменту малого і середнього бізнесу «Надра Банку» Олександра Чумака, «не всі підприємці можуть собі дозволити розміщувати кошти на такий тривалий період, тому актуальнішими для багатьох є депозити терміном розміщення від 3 до 6 місяців». Ставки за цими видами депозитів пропонуються значно нижчі: на 6 місяців мінімальні ставки становитимуть 5% річних, максимальні – 12,5%; на 3 місяці відповідно 4% і 11,5% річних.

Як бонуси для «старих» вкладників банки пропонують +0,5–1% до основної депозитної відсоткової ставки сподіваючись, що цей чинник стане одним з визначальних для клієнтів, які готові пролонгувати вклади.

При оформленні депозитів на умовах виплати відсотків щомісяця базові умови відрізняються трохи. Так, на період рік-півтора максимальний показник по ринку серед провідних банків становить 14,5% річних, мінімальний – 7%. Більшість банків пропонують компаніям малого і середнього бізнесу розміщувати кошти під 11–13% річних. На термін 6 місяців максимальна ставка становить 13% річних, мінімальна – 5%; на 3 місяці – 12% і 3,5% річних відповідно.

«Реальні відсоткові ставки можуть відрізнятися від базових, оскільки багато банків, привертаючи нових клієнтів на обслуговування, умови обговорюють в індивідуальному порядку, у тому числі й щодо депозитів», - зазначає О.Чумак.

Умови за вкладами в доларах США також не змінилися за останній час. Так, при оформленні депозиту з виплатою відсотків після закінчення терміну: верхня позиція на 12 і 18 місяців становить 9% річних, 6 місяців – 6% і 4,5% на 3 місяці.

Мінімальна ставка становить: на 12 і 18 місяців – 3% річних, на 6 місяців – 2% річних і на 3 місяці – 1,5%.

Діапазон ставок за умови виплати відсотків щомісяця перебуває в межах від 2,75% до 8,5% річних – при розміщенні на рік-півтора, від 1,75% до 7,5% річних – на півроку і від 1,75% до 6% річних – на 3 місяці.

При оформленні вкладів у євро на умовах виплати відсотків в кінці терміну банки пропонують максимальну ставку 7% річних на період 12 і 18 місяців, 6,5% – на 6 місяців і 5% річних – на 3 місяці.

Відповідно мінімальні значення по ринку становлять 2% на півтора року і рік, 1,5% річних, – на 6 місяців і 1% – на 3 місяці. При виплаті відсотків щомісяця ставки будуть нижчими в середньому на 0,5-1%.

Для депозитів у валюті банки також пропонують індивідуальні бонуси для своїх клієнтів, розмір яких безпосередньо залежить від суми і терміну розміщення вкладу.

Варто зазначити нововведення у сфері кредитування бізнесу. Наприкінці липня п.р. уряд затвердив порядок використання коштів для мікрокредитування суб`єктів малого підприємництва з вартістю кредитів 1,5 облікової ставки Національного банку України, яка діє на дату укладення договору.

Кредити надаватимуться суб`єктам малого підприємництва на виробництво, переробку і збут виробленої ними продукції; придбання техніки, обладнання, новітніх технологій; будівництво і реконструкцію виробничих приміщень та інфраструктурних об`єктів для розвитку сільського зеленого туризму.

Мікрокредитування здійснюватиметься на конкурсних засадах, на поворотній основі із забезпеченням виконання зобов`язань з повернення бюджетних коштів. Нагадаємо, на сьогодні облікова ставка НБУ становить 7,75% річних.

Щодо вкладів фізосіб, то й для них є нововведення. Як зазначив голова НБУ Сергій Арбузов, Національний банк готує ряд заходів з метою обмежити «перетікання» заощаджень населення в наявну валюту.

«Ми вирішили не обмежувати наш інструментарій традиційним набором обмежувальних заходів, а спробувати зробити внутрішній фінансовий ринок привабливішим для розміщення валютних ресурсів, щоб вони не відпливали, а навпаки, приходили в країну. Для населення, щоб його заощадження не тікали в наявну валюту і не перетікали на споживчий ринок, готуються спеціальні інструменти», - розповів С.Арбузов.

«Наприклад, НБУ сьогодні дуже серйозно думає над випуском сертифікатів, прив`язаних до золота, яке у нас є в резервах», — пояснив він.

С.Арбузов вважає, що такий інструмент буде затребуваний у населення, оскільки допоможе людям диверсифікувати свої заощадження і захистити від валютних ризиків.

І про іпотеку. Регулятор спільно з держбанками ("Укрексімбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" і банк «Київ») розробили спеціальну програму для прискорення темпів розвитку іпотечного кредитування в країні.

За словами С.Арбузова, в її рамках держбанки рефінансуватимуть решту фінустанов. «Сьогодні Кабмін вже підписав дозволи на участь у цій програмі по чотирьох керованих ним банках — "Укрексімбанку", "Ощадбанку", "Укргазбанку" і «Києву», – зазначив голова НБУ, додавши, що лідером цієї програми стане "Ощадбанк".

Ніна Сорока