Податковим кредитом вже скористалися понад 181 тис. громадян на суму 143 млн. грн.

Податковим кредитом у 2011 році скористалися 181,52 тис. громадян, сума податкового кредиту становила 143,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

За даними ДПСУ, в 2010 році податковим кредитом скористалися 177,862 тис. громадян, сума кредиту становила 110,5 млн. грн.

Податковим кредитом для оплати навчання у 2011 році скористалися 168,234 тис. осіб на суму 107,8 млн. грн. (у 2010 році – 167,925 тис., податковий кредит на суму 87 млн. грн.); податковим кредитом за іпотечним кредитуванням – 8,513 тис. громадян на суму 26,7 млн. грн. (у 2010 році – 7,124 тис. громадян, податковий кредит на суму 21,3 млн. грн.).

У ДПСУ повідомляють, що в 2011 році спостерігається тенденція до збільшення кількості громадян, які скористалися податковим кредитом, порівняно з минулим роком, що пояснюється проведенням податковими органами масово-роз`яснювальної роботи.