ПЗ спрямує 470 млн. грн. на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період

Придніпровська залізниця направить 470 млн. грн. на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр..

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

До 1 листопада ц.р. на залізниці завершать ремонт 448 км колій, підготують всі вантажно-розвантажувальні пункти, системи централізованого блокування та зв`язку, контактну мережу, електрообігріви і пневмообдування стрілочних переводів, а також снігоочисні машини та механізми.

З метою забезпечення безперебійної роботи рухомого складу з 1 вересня у всіх локомотивних депо Придніпровської залізниці почався техогляд.

Також проводять ремонтні роботи виробничих приміщень та котелень, закуповують теплий одяг і спецвзуття для залізничників. Станом на 10 вересня на ПЗ виконано близько 80% запланованих заходів з підготовки до зими.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця входить до складу Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці». Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.