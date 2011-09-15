У Польщі в серпні поновилося зростання цін

Варшава. Індекс споживчих цін у Польщі минулого місяця поновив зростання після двох місяців зниження, досягнувши рівня 4,3% порівняно з 4,1% в липні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, опитані польськими агентствами аналітики прогнозували зниження інфляції, яка в травні цього року досягла рекордного за 10 років рівня в 5 відсотків.

Польський Держкомстат повідомив, що понад усе інфляцію прискорили транспортні послуги, що подорожчали на 7,9%, і комунальні послуги – подорожчали на 5,8%, а також збільшення на 4,5% вартості продуктів харчування.

Польська влада чекає, що індекс споживчих цін не вийде за верхній рівень затвердженого коридору в 3,5% . тоді як аналітики прогнозують близько 4% зростання інфляції в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Польщі, яка в перші два місяці цього року, становила 3,6% зросла до 4,3% у березні та до 4,5% у квітні.

У червні інфляція вперше з початку року знизилася до 4,2 з рекордних 5% у травні.

Довідка УНІАН. У 2010 році темп зростання споживчих цін в Польщі знизився до 2,6 відсотків із 3,5 відсотків у 2009 році.

Інфляція в найбільшій східноєвропейській країні, що входить до ЄС, вперше з початку дев`яностих років опустилася нижче за рівень 10% у 1998 році, досягнувши історичного мінімуму в 2005 році на рівні 0,7 відсотків.

За останні десять років річна інфляція в Польщі не піднімалася вище за 4,4%.