Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 10%
13:40, 15 вересня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 14 вересня збільшився на 10% і на початок дня 15 вересня становив 17,205 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 6,8%, або на 1,089 млрд. грн.
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