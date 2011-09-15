Залишок коштів на коррахунках банків збільшився на 10%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 14 вересня збільшився на 10% і на початок дня 15 вересня становив 17,205 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 6,8%, або на 1,089 млрд. грн.