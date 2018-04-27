НБУ "натиснув" на ринок готівкової валюти

Національний банк України продовжує посилювати контроль валютного ринку. Одним зі свідчень цього є постанова регулятора № 278 «Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України». Подібні дії відповідають вимогам Президента. На початку серпня Віктор Янукович доручив главам уряду і Нацбанку підготувати ряд заходів для зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках, серед яких - мінімізація доларизації української економіки, заміщення імпортних товарів вітчизняними, підвищення привабливості безготівкових розрахунків. НБУ також було доручено вивчити питання щодо збільшення кредитних операцій комерційних банків із підприємствами реального сектора, а також розробити комплекс заходів для недопущення будь-яких зловживань на валютних ринках країни. Все це пов`язано з ситуацією на світових торговельних майданчиках, які продовжують перебувати під тиском побоювань приходу другої хвилі кризи.

Що ж до валютного ринку України, то якщо НБУ точно знає обсяг безготівкової і готівкової гривні, а також безготівкової валюти, то готівкова валюта продовжує знаходиться поза контролем регулятора. Згідно з офіційною інформацією, з 2000 по 2011 рік загальна кількість готівкової валюти в обігу зросла на 60 млрд. дол. Але це тільки та валюта, яка офіційно пройшла через банківську систему. Питання, скільки її потрапило до України неофіційно, залишається відкритим. Але навіть якщо відштовхуватися від держстатистики, то виходить, що сума готівкової валюти в гривневому еквіваленті в 2,5 рази перевищує обсяг готівкової гривні. Основною причиною такого стану речей є те, що для Україна різкі стрибки курсу долара фактично трансформуються в колапс, коли величезна кількість готівкової валюти обмінюється на готівкову гривню і в зворотному порядку. За такої системи дуже складно домогтися цивілізованої роботи валютного ринку.

Своєю постановою НБУ обмежує для банків процес обміну готівкової валюти. У діючій Інструкції було встановлено, що фізособа може обміняти в одному банку валюту на суму не більше 80 тис. грн. в день. Але фінустановам складно відстежити реальний потік, тобто, дана вимога практично не виконувалася. Тепер же регулятор збільшив ліміт до 150 тис. грн., але при цьому посилив контроль операцій.

З 23 вересня ц.р. банки зобов`язані під час обміну валюти на суму понад 50 тис. грн. вимагати від особи документи, що засвідчують особу - паспорт, водійські права, ідентифікаційний код тощо. Дані вносяться в архів і таким чином банк зможе відстежити, скільки валюти фізична особа міняє за один день.

Якщо сума не перевищує 50 тис. грн., то банк обмежиться фіксуванням у документі з обміну імені, по батькові та прізвища.

В обміні банк відмовить, якщо сума перевищує 150 тис. грн. Крім того, за правоохоронними органами закріплюється право звернутися до суду для отримання дозволу розкриття банківської таємниці щодо такої особи.

Ще одне нововведення НБУ - впровадження обмінників-банкоматів, що повинно спростити процес. Швидше за все, традиційні обмінники продовжать існування, тому що їхні «колеги» банкомати будуть міняти валюту на гривню, але не навпаки.

Перераховані заходи орієнтовані на зниження валютно-обмінних операцій і попиту на валюту на міжбанківському ринку. З початку року обсяг готівкової валюти зріс більш ніж на 5 млрд. дол. Частина цих грошей була отримана за допомогою покупки безготівкової валюти на міжбанку і її обміну на готівку. В умовах дефіциту зовнішньої торгівлі та інвестицій з-за кордону НБУ потрібно максимально знизити попит на валюту, щоб не допустити девальвації. Але коли 60% економіки країни працює в «тіні», зробити подібне складно. Наскільки вдалими будуть заходи регулятора, покаже час, але в будь-якому випадку, вони докорінно змінять валютно-обмінну систему. Не виключено відродження «чорного ринку», де не потрібні документи для здійснення великих операцій.

P.S. Обмеження в 150 тис. грн. стосується обміну валюти тільки протягом одного дня. При цьому відсутня норма суми як гривні, так і валюти для внеску на депозит і отримання відсотків.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)