Світовий банк знизив прогноз зростання економіки Росії

Світовий банк знизив прогноз щодо зростання економіки Росії в 2011 році до 4,0% з 4,4%, поліпшивши при цьому прогноз щодо інфляції до 7,5%, йдеться у повідомленні організації.

«Ми знизили прогноз зростання реального ВВП Росії до 4% в 2011 році ( порівняно з червневим прогнозом у 4,4%) у зв`язку з погіршенням показників за другий квартал року і впливом зовнішньоекономічної кон`юнктури на внутрішній попит», – цитує доповідь СБ РІА «Новини».

При цьому експерти банку зазначають, що незважаючи на негативні тенденції в глобальній економіці, високі цін на нафту і низький рівень безробіття сприятимуть підтримці зростання російської економіки в другому півріччі 2011 року.

У 2012 році СБ прогнозує зниження темпів економічного зростання в Росії до 3,8%.

СБ зазначає, що прогноз зростання російської економіки погіршений «в умовах посилення ризиків уповільнення зростання світової економіки і зниження цін на сировину».