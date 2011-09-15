Понад половину українських мільйонерів не декларують свої доходи – експерти

Більш як половина українських мільйонерів не декларують свої високі доходи, залишаючись в «тіні». Таку думку висловили журналу WEEKLYUA економічні експерти і самі бізнесмени.

Так, на думку директора економічних програм Центру імені Разумкова Василя ЮРЧИШИНА, не декларують свої високі доходи приблизно стільки ж українців, скільки роблять це. «Вважається, що 50% економіки країни перебуває в тіні. Я думаю, такий самий коефіцієнт зберігається для багатьох показників нашої економіки, включаючи кількість мільйонерів», – сказав експерт.

У колишнього міністра економіки України, народного депутата Сергія ТЕРЬОХІНА свої підрахунки. Він вважає, що якби всі громадяни України були чесні перед податковою службою, кількість мільйонерів у країні зросла б мінімум в 2-3 рази – тобто, до 15-20 тис. чоловік.

Представники бізнесу менш оптимістичні в своїх оцінках. Київський бізнесмен Гарі КОРОГОДСЬКИЙ вважає, що свої доходи розкривають не більш як 30% підприємців.

«Як законослухняний бізнесмен я щорічно декларую свої заробітки, мені приховувати нічого — я з цих грошей плачу високі податки. І мої знайомі в більшості своїй роблять так само. Але правда і те, що далеко не всі українські бізнесмени показують свої доходи, до п`ятдесяти відсотків їхня кількість не дотягує», - відзначив він.

С.ТЕРЬОХІН вважає, щоб вивести тіньових мільйонерів на світло, потрібно змінити закони. В першу чергу, на його думку, необхідно позбавити бізнесменів стимулів виводити свої доходи за кордон, уникаючи оподаткування.

«Всі доходи, які одержані за кордоном, мають оподатковуватися в країні», – вважає економіст. Одночасно необхідно знижувати податки. Інакше ситуацію не виправити.

Нагадаємо, за даними Державної податкової служби, за підсумками декларативної кампанії за 2010 рік в Україні офіційно зареєстровано 7 тис. 311 осіб із доходом вище за 1 млн. грн. Порівняно з минулим роком їхня кількість зросла на 18%.

Географія проживання заможних громадян точно співпадає з рівнем економічного розвитку регіонів країни. Найбільше офіційних мільйонерів проживає в столиці – 894.

Далі слідом йдуть східні регіони, де розташовані флагмани української економіки – найбільші металургійні, енергетичні та машинобудівні підприємства країни, а також відносно високорозвинений бізнес. Наприклад, у Дніпропетровській області співробітники податкової налічили 681 мільйонера, в Донецькій – 524.

Примітно, що за минулий рік у Донецькій області кількість заможних людей зросла найбільше – в 1,5 разу. Експерти пов`язують це з тим, що частина новоявлених мільйонерів одержали крісла в столичних кабінетах, і у зв`язку з цим вимушені були розсекретити свої доходи.

Разом з тим найменша кількість мільйонерів зафіксована в центральних і західних областях, що традиційно перебувають наприкінці економічних рейтингів. Так, на Буковині людей з семизначним доходом проживає в 10 разів менше, ніж, наприклад, у столиці. Низькі показники також у Чернігівській і Кіровоградській областях. Тут в середньому 10 чоловік, доходи яких за минулий рік перевищили мільйон, на 100 тис. населення проти 32 у Києві.