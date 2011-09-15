Міжбанк: долар на час закриття торгів зріс

Торги доларом США на міжбанківському валютному ринку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9995/8,0035 грн./дол., на 12:00 ціни піднялися до 8,0040/8,0070 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0035/8,0085 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2621/0,2625 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2622/0,2625 грн./рубль. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2623/0,2626 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль збільшився і становив 30,52 (+0,2115) рублів за долар.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3742/1,3744 дол./євро, а на 15:00 збільшилися – 1,3790/1,3792 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9970/11,0050 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,0170/11,0270 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,0400/11,0530.