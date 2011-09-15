НБУ змінив правила обміну валюти

Національний банк України (НБУ) зобов`язав банки здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу.

Це передбачено у постанові регулятора № 278, якою вносяться зміни до Інструкцію про порядок здійснення валютообмінних операцій. Постанова оприлюднена на сайті Верховної Ради.

"Працівник банку (фінансової установи) зобов`язаний позначити прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютообмінну операцію, у довідках і квитанціях", - зазначається у документі.

Раніше пред`являти документи, які засвідчують особу, було необхідно при проведенні відповідних операцій на суму понад 15 тис. грн.

При проведенні операцій на суму понад 50 тис. грн. працівник банку також мав зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

Поправками також виключено пункт інструкції, яким передбачалося право Нацбанку встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.

Крім того, згідно з постановою, банки одержали право через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за гривні.

Документ набере чинності з 23 вересня, з дня публікації в "Офіційному віснику України".