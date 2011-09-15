Мін’юст готує новий закон про банкрутство

Міністерство юстиції України готує нову редакцію закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявила директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції Катерина ЧИЖМАР у ході наради з начальниками головних управлінь юстиції в областях. Нарада, що відбулася 15 вересня в Мін‘юсті, була присвячена передачі Міністерству юстиції функцій центрального органу з питань формування і забезпечення реалізації державної правової політики у сфері банкрутства.

За її словами, закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не відповідає ані міжнародним стандартам, ані вимогам сьогодення. Чинний закон на сьогодні є джерелом серйозних проблем у даній сфері.

Також у ході наради наголошувалося на проблемі з підготовки та діяльності арбітражних керуючих. Так, за словами К.ЧИЖМАР, більшість арбітражних керуючих в Україні на сьогодні не мають професійної підготовки. В державі немає системи відбору та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

Директор департаменту Мін‘юсту наголосила, що позитивна статистика щодо результатів діяльності арбітражних керуючих з відновлення платоспроможності боржників є мізерною.

У ході наради були обговорені першочергові кроки, які здійснюватиме Міністерство юстиції для реалізації покладеної на орган функції з питань банкрутства. Зокрема, обговорювалося питання щодо утворення при територіальних управліннях юстиції спеціальних підрозділів з питань банкрутства та оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад у даних підрозділах.

Прес-служба міністерства нагадує, що повноваження з формування та забезпечення реалізації державної правової політики з питань банкрутства були покладені на Мін‘юст Указом Президента від 6 квітня 2011 року N395/2011. Даним Указом глава держави затвердив Положення про Міністерство юстиції України.