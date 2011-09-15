Надходження акцизного податку на український тютюн зросли на 25%

Надходження акцизного податку на вироблені в Україні тютюнові вироби в січні-серпні 2011 року становили 9,6 млрд. грн., що на 24,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

«За 8 місяців 2011 року до загального фонду державного бюджету з вироблених в Україні тютюнових виробів надійшло 9,6 млрд. грн. акцизного податку, що майже на 2 млрд. грн., або 24,8%, більше, ніж минулого року”, – відзначив він.

Також О.КЛИМЕНКО повідомив, що із ввезених на митну територію України тютюнових виробів у січні-серпні ц.р. до держбюджету надійшло 462,8 млн. грн. акцизного податку, що становить 91,7% торішніх надходжень за даний період.

„Незважаючи на те, що в Україні продовжується боротьба з курінням і поступово збільшуються акцизи на тютюнові вироби, ми спостерігаємо позитивну динаміку надходжень. А також бачимо, що українці віддають перевагу сигаретам вітчизняного виробництва. Такого висновку ми дійшли, проаналізувавши статистику червня-серпня 2011 року надходжень до бюджету акцизного податку із вироблених в Україні тютюнових виробів: податківцями зібрано 4,2 млрд. грн. проти 3,3 млрд. грн. відповідного періоду минулого року", – сказав О.КЛИМЕНКО.