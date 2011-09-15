Експерт: на ринку депозитів фізосіб спостерігається деяке підвищення процентних ставок

На ринку депозитів фізичних осіб останнім часом спостерігається підвищення процентних ставок окремими банками.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, «це, в першу чергу, пояснюється браком вільних коштів у банків, зниженням рівня ліквідності банківської системи, що, ймовірно, виникло через заходи Нацбанку і Мінфіну з підтримки стабільного курсу гривні та утримання інфляції на низькому рівні. Що стосується банків, то це спричиняє підвищення ставок за депозитами».

Як відзначила Н.СИНЯВСЬКА, процентні ставки за депозитами в гривні на кінець минулого тижня були такі: на термін 1 місяць – від 1,5 до 13% річних (середня – 6,31%); 3 місяці – від 4,7 до 13,25% (середня - 9,31%); 6 місяців – від 6,5 до 14,5% (середня – 10,96%); 12 місяців – від 8,25 до 15,5% (середня - 12,21%).

За інформацією експерта, ставки за вкладами в доларах США на кінець минулого тижня були такими: на термін 1 місяць – від 1,0 до 5,75% річних (середня - 3,44%); 3 місяці – від 1,6 до 7,75% (середня – 4,84%); 6 місяців – від 1,6 до 8,25% (середня - 5,56%); 12 місяців – від 2,75 до 8,75% (середня - 6,23%). За вкладами в євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць – від 0,5 до 4,0% річних (середня - 2,18%); 3 місяці – від 0,5 до 6,75% (середня - 3,13%); на 6 місяців – від 1,0 до 7,25% (середня – 3,66%); 12 місяців – від 1,4 до 7,75% (середня - 4,27%)