Уряд зменшив прогноз зростання ВВП до 5% - проект держбюджету

Уряд України знизив прогноз зростання ВВП у 2012 році з 5,5% до 5%.

Відповідні дані містяться в пояснювальній записці до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2012 рік», зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня під № 9000.

Згідно з документом, доходи Держбюджету в 2012 році становитимуть 337 млрд. 556 млн. 920,4 тис. грн., зокрема, доходи загального фонду – 291 млрд. 444 млн. 234,3 тис. грн. і спеціального фонду – 46 млрд. 112 млн. 686,1 тис. грн.

Витрати передбачено в сумі 361 млрд. 585 млн. 949,5 тис. грн., зокрема, витрати загального фонду – 314 млрд. 880 млн. 992,1 тис. грн. і витрати спеціального фонду – 46 млрд. 704 млн. 957,4 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту Держбюджету України – 24 млрд. 129 млн. 484,1 тис. грн., зокрема, граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету – 20 млрд. 244 млн. 850,8 тис. грн., спеціального фонду – 3 млрд. 884 млн. 633,3 тис. грн.

Номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, зростання цін виробників – 9,4%.

Як повідомляв УНІАН, при розрахунку державного бюджету на 2012 рік враховувався курс гривні в районі 8 грн. за 1 долар і ціна газу - 414-416 дол. за тисячу кубометрів.

14 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що в 2012 році очікується зростання ВВП на рівні 5,5%, дефіцит бюджету - 2,5% ВВП.